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انتقالات – يوسف لـ في الجول: الأهلي لا يحتاج لقلب دفاع.. وأخشى انتقال هذا اللاعب للزمالك

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انتقالات – يوسف لـ في الجول: الأهلي لا يحتاج لقلب دفاع.. وأخشى انتقال هذا اللاعب للزمالك انتقالات – يوسف لـ في الجول: الأهلي لا يحتاج لقلب دفاع.. وأخشى انتقال هذا اللاعب للزمالك

الأهلي لا يحتاج لقلب دفاع بل لظهير أيمن. وهناك لاعب لو ضمه الزمالك سيصنع له الفارق بشكل كبير. هكذا يؤمن محمد يوسف المدير الفني الأسبق للشياطين الحمر.

FilGoal.com جمع أراء خبراء اللعبة في الانتقالات التي يحتاجها الأهلي والزمالك. وهذه الحلقة مع المدرب الأسبق للأهلي محمد يوسف.

وقال يوسف لـFilGoal.com: "الأهلي يحتاج لـ3 صفقات فقط. ظهير أيمن ولاعب وسط مدافع ومهاجم".

شريف عبد الفضيل

وأوضح "الأهلي لا يحتاج لقلب دفاع. شريف عبد الفضيل لم يتم استغلاله كثيرا هذا الموسم سواء بسبب الإصابات أو أي شيء أخر".

وينتهي عقد عبد الفضيل مع الأهلي، وعن ذلك صرح يوسف "يجب على النادي إجراء حساباته بدقة جدا في هذا الأمر. رأيي أنه مدافع يجب الاعتماد عليه".

وعن الظهير الأيمن رغم وجود محمد هاني وباسم علي، فسر يوسف رؤيته "هاني صغير السن. هناك مباريات ومواقف قد لا تكون سهلة بالنسبة له".

من هو الظهير الأيمن الذي يتمنى يوسف أن يضمه الأهلي؟ يجيب المدرب السابق للفريق "طبعا أحمد فتحي. هو الأفضل في كلها".

فتحي رحل عن الأهلي وكانت مبرراته مالية وقتها. وعن ذلك عقب يوسف "مجلس الإدارة الآن يقول إنه يملك المال. فيلدفع لجوكر الكرة المصرية ما يجعله يعود للفريق".

سوبر

أما لاعب الوسط المدافع، فيرشح يوسف الاسم المعتاد. وأفصح "طبعا عمرو السولية بدون شك هو النجم الذي يجب أن تبحث عنه".

وأكمل "المهم أن يكون لاعب الوسط الذي يبحث عنه الأهلي بمواصفات هجومية".

وأفصح "الأهلي بالمناسبة يملك فيما يخص لاعب الوسط المهاجم أفضل 6 لاعبين في هذا المركز في مصر".

وأضاف "فيما يخص المهاجم فيجب أن يكون لاعب سوبر".

واستطرد "الأهلي لا يمتلك في خط المقدمة إلا عماد متعب وأحمد عبد الظاهر بالنظر إلى أن جدو في الحقيقة يتحرك من الخلف للأمام وليس مهاجما صريحا".

وعن اللاعب الذي قد يؤثر بالإيجاب على الزمالك، رد يوسف "السولية. صالح جمعة وكهربا. أي منهم سيصنع الفارق للفريق الأبيض".

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