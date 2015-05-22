فيريرا يستقر على تدوير تشكيل الزمالك أمام الأسيوطي

استقر البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك على "تدوير تشكيل" فريقه أمام الأسيوطي استعدادا لمواجهة سانجا باليندي الكونجولي.

الزمالك يستعد لمواجهة الأسيوطي هو الأحد في الجولة الـ32 من الدوري المصري.

وسيعتمد فيريرا على عملية التدوير في التشكيل أمام الأسيوطي. إذ سيعطي الفرصة للاعبين أو ثلاث للعودة من جديد للمشاركة بصفة أساسية.

ويعد الثلاثي أيمن حفني وأحمد عيد وأحمد دويدار هم الأقرب للمشاركة أمام الأسيوطي.

ويسعى الزمالك لمواصلة الانفراد بصدارة الدوري المصري بينما على الجانب الإفريقي يرغب الزمالك في تعويض الخسارة ذهابا أمام سانجا بهدف مقابل لاشيء عندما يستقبل الفريق الكونجولي يوم الأحد المواقف السابع من يونيو المقبل في إياب دور الـ16 من الكونفدرالية.