انتقالات - الزمالك يدرس صفقة مروان محسن

يدرس نادي الزمالك إمكانية التعاقد من مهاجم نادي بتروجيت السابق وجيل فيستني البرتغالي الحالي مروان محسن بعد عرضه على النادي.

جيل فيستني البرتغالي هبط بشكل رسمي إلى دوري الدرجة الثانية البرتغالي لتظهر رغبة مروان محسن في العودة من جديد إلى مصر.

وتم طرح اسم اللاعب على مجلس إدارة نادي الزمالك من قبل أحد المقربين للمجلس من أجل التعاقد مع اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك يدرس إمكانية إبرام الصفقة والتعاقد مع مروان محسن. ومن المنتظر عقد جلسة خلال الأسبوع المقبل للحديث بصفة تفصيلية عن إمكانية التعاقد مع اللاعب.

وشارك مروان محسن في 26 مباراة مع ناديه البرتغالي ونجح في تسجيل هدفين. بعد ما سجل 14 هدفا خلال 65 مباراة مع بتروجيت في الدوري المصري.