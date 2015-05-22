انتقالات – طولان لـ في الجول: عن رفض بيع عبد الخالق.. وصفقات الأهلي والزمالك

تحدث حلمي طولان المدير الفني لسموحة عن أهمية تعاقد الأندية الكبرى مع لاعبين جدد رغم قوة الفريق. وعن تمسكه بإبراهيم عبد الخالق رغم اهتمام الأهلي والزمالك.

FilGoal.com جمع أراء خبراء اللعبة في الانتقالات التي يحتاجها الأهلي والزمالك. وهذه الحلقة مع المدرب المخضرم حلمي طولان.

ويقول طولان عن هل يحتاج الزمالك إلى دعم رغم كتيبته المدججة بالنجوم: "طبعا".

وأوضح "الأهلي والزمالك والفرق الكبيرة عموما تحتاج إلى الدعم دوما حتى تخلق روحا جديدة من التنافس".

وأردف "برشلونة وريال مدريد يملكان نجوم العالم. في الصيف سيدعمان صفوفهما".

إبراهيم عبد الخالق

وعن نجم سموحة إبراهيم عبد الخالق الذي يتنافس الأهلي والزمالك على ضمه، صرح طولان "فنيا لا يمكن التفريط فيه".

وكانت التقارير الصحفية قد ذكرت أن الزمالك عرض مبلغا ماليا بالإضافة إلى بازوكا وياسر إبراهيم مقابل عبد الخالق.

وعقب طولان "فنيا إبراهيم عبد الخالق لاعب لا يمكن الاستغناء غنه".

وأكد طولان سعيه لدعم سموحة بعدد من اللاعبين في الموسم المقبل، متما "الورقة مع الإدارة فيها الأسماء المطلوبة والمراكز التي نحتاج للاعبين فيها، وسنرى ما سيحدث".