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حسب الله الكفراوى: حصول الوزراء على ملايين غير صحيح ومرتبى كان ألف جنيه

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حسب الله الكفراوى: حصول الوزراء على ملايين غير صحيح ومرتبى كان ألف جنيه حسب الله الكفراوى: حصول الوزراء على ملايين غير صحيح ومرتبى كان ألف جنيه
قال حسب الله الكفراوى، وزير الإسكان الأسبق، إن مرتب الوزير منذ عدة سنوات كان 270 جنيها شهريا، ثم قام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك برفعه إلى 1000 جنيه شهريا.

وأضاف الكفراوى لـ"اليوم السابع" أنه رفض أن يستلم مرتبه بدون توقيع على استمارة للإمضاء على المرتب، مشيرا إلى أن البدلات التى كان يأخذها كانت بدلات السفر وهو حق لكل موظف فى الدولة.

وأوضح وزير الإسكان الأسبق أن الحديث حول تلقى الوزراء ملايين الجنيهات فى البلادت ليس صحيحا على الإطلاق، والمستندات تثبت ذلك.

وكان الدكتور عماد مهنا، رئيس اللجنة المركزية لمجلس علماء ، قال إن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور يواجه العديد من المشكلات بسبب البدلات، حيث إن هناك بعض الوزراء تصل مرتباتهم إلى 3 ملايين جنيه كما أشار محافظ البنك المركزى.

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مصر 365

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