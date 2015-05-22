موجز أخبار محافظات مصر.. مقتل تكفيريين وإصابة 3 فى العريش

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الجمعة، أبرزها مقتل 2 تكفيريين وإصابة 3 واحتراق سيارة الإسعاف المسروقة فى العريش، وانفجار عبوة بدائية الصنع خلف مبنى محكمة الإبراهيمية والنيابة العامة، وقام خبراء المفرقعات بمديرية أمن الشرقية بتمشيط محيط المبنى.

وأعلنت حركة تدعى "ثوار بنى سويف"، عبر صفحتها على موقع "فيس بوك"، مسئوليتها عن مقتل الشهيد أمين الشرطة شعبان فتحى، الذى استشهد على الطريق الزراعى بمدينة ببا جنوب بنى سويف، وقالت الحركة الإخوانية: "قامت المقاومة الشعبية، باستهداف أمين شرطة بمركز ببا بمحافظة بنى سويف".

وإلى أهم الأخبار..

- مسلحون يختطفون مجند وسيارة إسعاف شرق العريش

- مصدر أمنى: تنظيم بيت المقدس وراء تفجير مدرسة وعمارة سكنية بسيناء

- مقتل 3 إرهابيين والقبض على 19 مشتبها بهم وإحباط 4 محاولات لتفجيرات بسيناء

- إبطال مفعول 3 عبوات ناسفة أسفل الكوبرى العلوى فى زفتى بالغربية

- انفجار خلف محكمة ديروط بأسيوط دون إصابات وقوات الأمن تمشط المنطقة

- انفجار عبوة بدائية الصنع بمحيط مبنى محكمة الإبراهيمية بالشرقية

- حركة "ثوار بنى سويف" الإخوانية تُعلن مسئوليتها عن مقتل "أمين الشرطة"

- بالصور.. متظاهرو القائد إبراهيم يرفعون المشنقة لدعم إعدام الإرهابيين

- قاتلا سائق تاكسى بالقليوبية: استدرجناه لسرقة سيارته لشراء "هيروين"

- الأموال العامة بسوهاج تبحث عن "مستريح" جديد استولى على 12 مليون جنيه

- أمن الشرقية يسيطر على محاولة شغب سجناء إخوان بحجز قسم ثان الزقازيق

- "المركزى للإحصاء": الشرقية ثالث المحافظات الأعلى كثافة سكانية

- استجابة لما نشر باليوم السابع..محلب يمنح ابنة شهيد الشرقية كرسيا كهربائيا

- استجابة لما نشر باليوم السابع.. نقل رئيس حى شرق شبرا لانتشار القمامة

- عودة 175 مصريًا من ليبيا عبر منفذ السلوم بينهم 56 غادروا متسللين

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