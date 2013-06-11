وقفة لمعلمي اللغة الفرنسية أمام "التعليم" اعتراضا على إلغاء طباعة الكتاب وجعلها مادة نشاط

كتب : توفيق شعبان منذ 45 دقيقة

نظم العشرات من معلمي اللغة الفرنسية، وقفة احتجاجية، منذ قليل، أمام ديوان عام وزارة التربية والتعليم، اعتراضا على إلغاء طباعة الكتاب الخاص بمادة اللغة الفرنسية وجعلها مادة نشاط للمرحلة الإعدادية.

وطالب جموع المعلمين المتظاهرين أمام الوزارة، بتعميم اللغة الفرنسية على جميع المحافظات، بعد أن تم تجريباتها في محافظات الإسكندرية والغربية والأقصر والجيزة والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وقنا، واحتساب المادة ضمن المجموع الكلي وجعلها مادة رسوب ونجاح وطبع الكتاب المدرسي الخاص بالمادة مع حذف جميع كتب الأنشطة.

وردد المعلمون المتظاهرون هتافات عديدة منها "إرحل إرحل"، و"يا وزير أصحى وفوق التعليم معاك بيسوء".

فيما استعانت وزارة التربية والتعليم بقوات من وزارة الداخلية والأمن المركزي لتأمينها من الداخل والخارج.