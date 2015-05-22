جابر عصفور: لم أحصل على البدلات بوزارة الثقافة وجميع الوزراء حصلوا عليها

وصف الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، أن زيادة مرتبات بعض الوزراء بسبب البدلات بـ"شطارة وزراء"، فى إشارة إلى أن أغلب الوزراء يحصلون على رواتب مرتفعة بسبب البدلات الحاصلين عليها، لافتًا إلى أن مرتبه أثناء توليه لوزارة الثقافة كان مقدر بـ30 ألف جنيه دون وجود بدلات على الرغم من أن جميع زملائه الوزراء كانوا يحصلون على البدلات.

وأضاف عصفور، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن قيادات وزارة الثقافة يُعَدون من أقل القيادات فى الوزارات المصرية حصولًا على المكافآت، بالمقارنة بقيادات وزارات أخرى والتى تصل مكافأتها إلى 50 ألف جنيه، وتابع "وزارة الثقافة وخداها جد، وفيها تقاليد ماشية بيها".

وأوضح وزير الثقافة الأسبق إلى أنه لابد من وجود وسيلة لتقنين مسألة البدلات المضافة على رواتب الوزراء، لافتًا إلى أهمية الوضع فى الاعتبار اختلاف طبيعة عمل الوزير أو القيادات وضرب مثلا بذلك قائلًا: "إذا وُجِد مشرف على حقل بترول فى الغردقة أو فى البحر الأحمر فمن الضرورى ألا يتساوى مع أمين المجلس الأعلى للثقافة الذى يعمل من مكتبه".

رئيس اللجنة المركزية لعلماء مصر: رواتب وزراء تصل شهريا 3 ملايين جنيه بسبب البدلات

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