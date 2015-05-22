أخبار عاجلة

هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

موقع وزارة الدفاع يعرض فيديو لجهود حرس الحدود فى مكافحة الإرهاب

Google+ Print
موقع وزارة الدفاع يعرض فيديو لجهود حرس الحدود فى مكافحة الإرهاب موقع وزارة الدفاع يعرض فيديو لجهود حرس الحدود فى مكافحة الإرهاب
عرض الموقع الرسمى لوزارة الدفاع مقطع لجهود قوات حرس الحدود فى القضاء على الإرهاب بشمال سيناء وتأمين الاتجاهات الاستراتجية المختلفة، خلال الوقت الراهن، بالتعاون مع التشكيلات التعبوية البرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، فى إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بضرورة تصفية البؤر الإرهابية والإجرامية وتأمين الاتجاهات الحدودية المختلفة وفقا لأعلى معدلات الاستعداد والجاهزية.
>

ويستعرض الفيديو ما قام به رحال حرس الحدود خلال الفترة الماضية، من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، والأسلحة المهربة، بالإضافة إلى تدمير أنفاق التهريب بين الحدود المصرية وقطاع غزة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا

فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا

بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا

بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا

فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري»

فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري»

السفير الهندي لمصراوي: نتطلع للتعاون مع مصر والاستثمار في مترو الأنفاق -فيديو

السفير الهندي لمصراوي: نتطلع للتعاون مع مصر والاستثمار في مترو الأنفاق -فيديو