موقع وزارة الدفاع يعرض فيديو لجهود حرس الحدود فى مكافحة الإرهاب

عرض الموقع الرسمى لوزارة الدفاع مقطع فيديو لجهود قوات حرس الحدود فى القضاء على الإرهاب بشمال سيناء وتأمين الاتجاهات الاستراتجية المختلفة، خلال الوقت الراهن، بالتعاون مع التشكيلات التعبوية البرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، فى إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بضرورة تصفية البؤر الإرهابية والإجرامية وتأمين الاتجاهات الحدودية المختلفة وفقا لأعلى معدلات الاستعداد والجاهزية.

ويستعرض الفيديو ما قام به رحال حرس الحدود خلال الفترة الماضية، من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، والأسلحة المهربة، بالإضافة إلى تدمير أنفاق التهريب بين الحدود المصرية وقطاع غزة.

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