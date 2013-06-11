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"جنح قصر النيل" تخلي سبيل 8 من "بلاك بلوك" بكفالة ألف جنيه لكل منهم

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"جنح قصر النيل" تخلي سبيل 8 من "بلاك بلوك" بكفالة ألف جنيه لكل منهم "جنح قصر النيل" تخلي سبيل 8 من "بلاك بلوك" بكفالة ألف جنيه لكل منهم

كتب : محمد سيف منذ 42 دقيقة

قررت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار أحمد عبدالله إخلاء سبيل 8 متهمين بالانتماء لمجموعات "بلاك بلوك" على خلفية الاشتباكات التي وقعت أمام وزارة الداخلية وفندق سيمراميس، بكفالة 1000 جنيه لكل منهم.

كانت النيابة وجهت لهم تهم مقاومة السلطات والتجمهر والإتلاف وإثارة الفوضى وهو ما نفاه المتهمون، وأقروا أمام أحمد صفوت مدير النيابة بأنهم توجهوا في مسيرة سلمية إلى وزارة الداخلية للمطالبة بالإفراج عن النشطاء السياسيين الذين تم اعتقالهم من جانب وزارة الداخلية بسبب آرائهم السياسية المعارضة لجماعة الإخوان المسلمين، وفوجئوا بقوات الأمن المركزي تلقي القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم وتمت محاصرتهم وإلقاء القبض عليهم وتم اقتيادهم إلى قسم شرطة قصر النيل وتحرر ضدهم محضرا بمعرفة العميد هاني جرجس وتمت إحالتهم للنيابة.

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