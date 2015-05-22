"داعش" ينشر صورا لتصنيع المفخخات فى طرابلس

نشرت حسابات لعناصر تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا، اليوم الجمعة، صورا تحت عنوان "ورش التفخيخ بولاية طرابلس" والتى تظهر طُرُق تصنيع المفخخات وعملية تجهيزها قبيل العمليات الإرهابية.

وتظهر الصور التى تداولها العديد من النشطاء الليبيين عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر، أماكن وأدوات تصنيع المفخخات من قِبَل عناصر إرهابية تتبع تنظيم "داعش" فيما يطلق عليه التنظيم "ولاية طرابلس".



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أدوات تدخل فى صناعة المفخخات



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أعمال اللحام فى ورش تصنيع داعش



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. مخلفات حرب يستخدمها التنظيم فى صناعة المفخخات



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أدوات تدخل فى صناعة المفخخات



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عملية صناعة المفخخات فى ورش داعش فى ليبيا



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أعمال لحام للمواد التى تستخدم للمفخخات



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أساليب بدائية لصناعة المفخخات



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استخدام البارود فى صناعة المفخخات



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دوائر كهربائية يتم توصيلها بالمفخخات



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صناديق ذخيرة وأدوات تدخل فى صناعة المفخخات