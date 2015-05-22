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اكتشاف مخبأين للأسلحة والذخيرة فى ولاية البويرة الجزائرية

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اكتشاف مخبأين للأسلحة والذخيرة فى ولاية البويرة الجزائرية اكتشاف مخبأين للأسلحة والذخيرة فى ولاية البويرة الجزائرية
تمكنت قوات الجيش الوطنى الشعبى الجزائرى خلال عملية تمشيط المناطق المتاخمة لمنطقة فركيوة بالبويرة، من اكتشاف مخبأين للأسلحة والذخيرة.

وأفادت وزارة الدفاع الوطنى، فى بيان لها اليوم الجمعة، بأن المخبأين يحتويان على رشاش ثقيل من طراز /بى كى تى / ومسدس رشاش من طراز مات ـ 49 وأربع بنادق صيد وبندقية تكرارية وماسورتين لبندقيتين نصف آلية وسبع قذائف آر بى بى جى 7.

وأضاف البيان أنه تم أيضا اكتشاف "ثمانى شحنات للقذائف و38 هاتفا نقالا معدا و13 لغما تقليديا الصنع وأربع نظارات ميدان وكمية كبيرة من مختلف أنواع الذخيرة و 24 كيلوجراما من مادة تى أن تي شديدة الانفجار".

وبالإضافة إلى ماسبق، تضمنت كمية الأسلحة والذخيرة المكتشفة 12,5 كجم من مادة متفجرة و 170 لترا من حمض النيتريك و31 صاعقا و 6 أمتار من الفتيل الصاعق ومولد كهربائى ولوحتين شمسيتين وملابس ومواد غذائية وأغراض أخرى.
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