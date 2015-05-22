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وكالة "معا": مجهولون حاولوا الاعتداء على خطيب الأقصى أثناء خطبة الجمعة

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وكالة "معا": مجهولون حاولوا الاعتداء على خطيب الأقصى أثناء خطبة الجمعة وكالة "معا": مجهولون حاولوا الاعتداء على خطيب الأقصى أثناء خطبة الجمعة
ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية، أن الفوضى عمت اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بعد قطع عدد من الشبان خطبة الشيخ محمد هليل، قاضى قضاة الأردن أثناء إلقائها اليوم، ومحاولة الاعتداء عليه، مما اضطره للنزول عن المنبر على وقت الاحتجاج.

وبحسب شهدات المصلين لوكالة "معا" الفلسطينية، اختصرت الخطبة بشكل سريع وأقيمت الصلاة بعد حوالى دقيقتين من بداية الخطبة.

وفوجئ المئات من المتوافدين إلى الأقصى بانتهاء الصلاة واكتظت أبواب الأقصى بالمغادرين والوافدين مما شكل حالة من الفوضى خارج باحات الأقصى أيضا، وعقب انتهاء الصلاة ألقى الشيخ يوسف أبو سنينة، خطبة أخرى وأم المصلين الذين لم يدركوا الصلاة الأولى.

فيما استنكر قاضى قضاة فلسطين الدكتور محمود الهباش، فى حديث لـ"معا" بأشد العبارات ما حدث بالأقصى والتطاول على داعية وعالم دينى، واصفا ما حدث بالخروج عن الاعراف الأخلاقية والوطنية والإسلامية، التى قام بها بعض المنفلتين الذين يعملون كأدوات للاحتلال فى المسجد الاقصى، والساعين لقطع الطريق أمام وصول المسلمين إلى الأقصى، ويقدمون خدمة مجانية للاحتلال بالانفراد بالمسجد الاقصى.

وأضاف: "ما حدث فى المسجد الاقصى انفلات غير أخلاقى يعبر عن عقول ونفوس مريضة ويؤثر بشكل واضح على وصول المسلمين إلى الأقصى، ومن حق وواجب أى مسلم الوصول إلى المسجد الاقصى الذى يعيش اليوم أوضاعا مأساوية، ونحن وجهنا دعوات للعرب والمسلمين فى شتى البلدان بالتحرك والوصول إلى الأقصى".

وأشار الهباش إلى أن فضيلة الشيخ هليل شخصية تستحق الاحترام والثناء، فهو عالم جليل وداعية إسلامى معروف، والمسجد الاقصى يفتح أبوابه له ولكل عالم ومرابط يريد أن يقدم الدعم للفلسطينيين، وما حدث معه اليوم سبق وحدث مع غيره، "ونحن نؤكد إصرارنا على التواجد والرباط فى المسجد الأقصى لدحر الاحتلال وإفشال مخططاته".

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مصر 365