مصدر عسكرى: استشهاد مجند بالقرب من كمين كرم القواديس شمال سيناء

قال مصدر عسكرى لـ"اليوم السابع"، إن مجندا استشهد قبل قليل على أيدى عناصر إرهابية مسلحة على طريق قرية الخروبة، بالقرب من كمين كرم القواديس، أثناء نقله إلى مستشفى العريش العسكرى لتلقى العلاج بعد إصابته فى اشتباكات وقعت اليوم بين قوات الجيش ومجموعات مسلحة من تنظيم بيت المقدس الإرهابى.

وأوضح المصدر أن العناصر الإرهابية استوقفت سيارة الإسعاف وأخرجت المجند منها، وأطلقت عليه النار، واستولت على سيارة الإسعاف، لافتا إلى أن هناك تكثيفا أمنيا من قبل قوات الجيش والشرطة فى نطاق مدينتى الشيخ زويد والعريش لضبط الجناة.