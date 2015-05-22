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إضراب مديرة مخازن "تجارة بنها" عن الطعام بسبب إيقافها عن العمل

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إضراب مديرة مخازن "تجارة بنها" عن الطعام بسبب إيقافها عن العمل إضراب مديرة مخازن "تجارة بنها" عن الطعام بسبب إيقافها عن العمل
دخلت مدير عام إدارة المشتريات والمخازن بكلية التجارة جامعة بنها، فى إضراب عن الطعام داخل مبنى الكلية وذلك لصدور قرار بإيقافها عن العمل لمدة 3 شهور.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر الدين، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم ثان بنها، يفيد ورود بلاغ بإضراب المدعوة "هيام.ا.أ"، 59 سنة، مدير عام إدارة المشتريات والمخازن بكلية التجارة جامعة بنها، عن الطعام داخل مبنى كلية التجارة، وذلك لصدور قرار بإيقافها عن العمل لمدة 3 شهور.

وبالانتقال وسؤالها أكدت أنها حال حضورها اليوم للكلية، قام أمن الجامعة بمنعها من الدخول، مما أدى لاعتصامها بالمبنى وأضافت بتعدى أمن الكلية عليها بالسب والشتم، وبسؤال المدعو "حمادة.ح.م"، 38 سنة، أخصائى أمن الجامعة، قرر أن المذكورة لم يصدر لها قرار بعودتها بناء على خطاب الإدارة العامة للشئون القانونية.

وأضاف بأن العودة تكون بقرار من مجلس التأديب الذى سبق وأوقفها عن العمل، وأنكر قيام الأمن بالتعدى على المذكورة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1263 إدارى قسم ثان بنها لسنة 2015، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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مصر 365