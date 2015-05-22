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بالصور.. تجهيز استراحات مراقبى الدبلومات والثانوية العامة بكفر الشيخ

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تابع الدكتور شاكر ندا، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تجهيز الاستراحات الخاصة بالمراقبين والملاحظين بالدبلومات الفنية والثانوية العامة فى مدن المحافظة والإدارات التعليمية التى تضمهم مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأكد وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ، أنه طالب كل مدير إدارة تعليمية بموافاته بتقرير مصور عن تجهيز الاستراحات فى المدارس التى بها لجان وكافة الاستراحات الأخرى بالمدن الـ13 التى تضمهم المحافظة.

وأشار ندا إلى أن الملاحظين والمراقبين الذين سيراقبون فى لجان المحافظة لابد من تقديم الخدمات اللازمة لهم دون نقص ولابد أن تحتوى الاستراحات على كل ما يحتاجه الملاحظ والمراقب من أجهزة كهربائية وأسرة ومراوح وغيرها من الاحتياجات.

عامل يحمل سريرًا -اليوم السابع -5 -2015
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عامل يحمل سريرًا

تجهيز الأسرّة بإحدى مدارس إدارة سيدى غازى التعليمية -اليوم السابع -5 -2015
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تجهيز الأسرّة بإحدى مدارس إدارة سيدى غازى التعليمية

فرش الأسرة -اليوم السابع -5 -2015
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فرش الأسرة

تجهيز الأسرة -اليوم السابع -5 -2015
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تجهيز الأسرة

فرش الأسرة فى إحدى مدارس إدارة سيدى غازى -اليوم السابع -5 -2015
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فرش الأسرة فى إحدى مدارس إدارة سيدى غازى

فرش الأسرة -اليوم السابع -5 -2015
>

فرش الأسرة


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