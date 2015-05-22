نقص فى المواد البترولية بالوادى الجديد قبل تشغيل الكروت الذكية للوقود

شهدت مراكز محافظة الوادى الجديد اليوم الجمعة، وخاصة فى مركزى الداخلة والخارجة أزمة نقص شديدة فى البنزين والسولار، وتكدست السيارات على المحطات البترولية بصورة ملحوظة مما آثار استياء المواطنين وقائدى المركبات الذين اضطروا للوقوف فى طوابير انتظار طويلة، وذلك بالتزامن مع إعلان مديرية التموين عن بدء تشغيل الكروت الذكية لصرف المواد البترولية، والتى تم تجربتها فى عدة محطات لضمان انتظام العمل بها منتصف الشهر القادم بهدف القضاء على ظاهرة التكدس على محطات البنزين.

وبررت مديرية التموين تكدس السيارات على المحطات البترولية بسبب تأخر وصول الإمدادات المقررة من المواد البترولية للمحافظة، حيث أكد صلاح السيد مدير قطاع التموين على أن أزمة نقص المواد البترولية تكون وقتية لحين وصول الكميات المقررة لتعود المحطات للعمل بانتظام مرو أخرى مشيرا إلى أن الوادى الجديد هى المحافظة الوحيدة التى لاتعانى من أزمة المواد البترولية شأن باقى المحافظات على الرغم من اقتراب موسم الحصاد على الانتهاء إلى أنه لم تحدث أزمة حقيقية حتى الآن، وذلك بسبب التزام المديرية بخطة توزيع محكمة لا تسمح بوجود سوق سوداء أو ظاهرة احتكار للمواد البترولية مطلقا.