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محافظ الوادى الجديد يفتتح أقدم مساجد الخارجة بعد تطويره

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محافظ الوادى الجديد يفتتح أقدم مساجد الخارجة بعد تطويره محافظ الوادى الجديد يفتتح أقدم مساجد الخارجة بعد تطويره
افتتح اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد اليوم الجمعة مسجد الشيخ ميمون بمدينة الخارجة، والذى يعد من أقدم مساجد المحافظة، والذى تم إنشاؤه عام 1907، وتم ضمه ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير المساجد، كما التقى المحافظ عددا من أهالى الحى، واستمع إلى مشاكلهم وأصدر توجيهاته بسرعة توفير عدد من التكييفات ومبردات المياه لخدمة المسجد.

وفى سياق متصل يقوم اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، بوضع حجر الأساس لمسجد قرية تنيدة بمركز بلاط الأسبوع القادم، والذى تم اعتماد 2 مليون جنيه لإنشائه خلال فترة زمنية تصل إلى 6 شهور.

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