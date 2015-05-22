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بعد عامين... جيم كاري يعود لحبيبته

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الجمعة 22-05-2015 19:24

يبدو أنّ المياه عادت إلى مجاريها بين الممثل الكوميدي الشهير Jim Carrey وحبيبته Cathriona White.
فبعد عامين من الانفصال، التقطت عدسات الباباراتزي صوراً للنجم البالغ من العمر 53 عاماً مع حبيبته البالغة من العمر 28 عاماً في نيويورك.
ولم تقتصر الأمور عند ظهور واحد، إذ أطلّ في اليوم الثاني أيضاً وهو يتنقل برفقتها يداً بيد.
وكان الثنائي قد انفصلا في آذار/مارس من عام 2013، بعد أن بدأت علاقتهما في عام 2012.
يُذكر أنّ Jim Carrey كان قد أكد انفصاله عن خبيرة التجميل Cathriona White عام 2013، من دون أن يذكر الأسباب.

 

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