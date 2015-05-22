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ضبط أوكرانية أثناء ممارستها الرذيلة مع شابين داخل فندق بمطار القاهرة

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ضبط أوكرانية أثناء ممارستها الرذيلة مع شابين داخل فندق بمطار القاهرة ضبط أوكرانية أثناء ممارستها الرذيلة مع شابين داخل فندق بمطار القاهرة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، برئاسة اللواء مجدى موسى، من ضبط فتاة أوكرانية الجنسية أثناء ممارستها الدعارة مع شابين داخل فندق شهير بمطار القاهرة.

وكانت البداية بورود معلومات إلى اللواء محمد ذكاء، مدير النشاط الداخلى بالإدارة العامة للآداب، بإعلان سيدة أوكرانيا الجنسية على أحد المواقع الإباحية عن رغبتها فى ممارسة الجنس مقابل 3000 جنيه مصرى فى الساعة الواحدة.

وأكدت تحريات العقيد إبراهيم الطويل صحة المعلومات وأضافت بأن الفتاة البالغة من العمر 21 سنة تتفق مع راغبى المتعة عن طريق الهواتف التى نشرت أرقامها على الموقع فداهمتها حملة برئاسة العقيد أحمد طاهر، وعضوية العقيد عصام أبو عرب، والمقدم تامر فاروق، والمقدم حسن النجار، والمقدم محمد حلمى، والمقدم إيهاب توفيق، والمقدم وليد طراف وضبطتها متلبسة بممارسة الرذيلة مع شابين مقابل 3 آلاف جنيه لكلا منهما داخل فندق شهير بمطار القاهرة، وبمواجهتها اعترفت بممارسة الدعارة مع عدد من الرجال لاحتياجها إلى المال، وأضافت أنها تفضل سجنها بدلا من ترحيلها إلى دولتها بسبب الأحداث الأخيرة فى أوكرانيا، وأنها تتمنى الزواج من مصرى للاستقرار فى .

وتم التحفظ على عملات مختلفة وعدد من المنشطات الجنسية للرجال والسيدات، وأوقية ذكرية وهاتفين والملابس الداخلية والخارجية للمتهمة، وتحرير محضر لها وإحالتها إلى النيابة.

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مصر 365

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