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العثور على جثة شاب غارقا فى مياه ترعة الإسماعيلية بالخانكة

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العثور على جثة شاب غارقا فى مياه ترعة الإسماعيلية بالخانكة العثور على جثة شاب غارقا فى مياه ترعة الإسماعيلية بالخانكة
عثرت مباحث مركز الخانكة على جثة طافية على مياه ترعة الإسماعيلية، وتبين أنه لشاب فى العقد الثالث من العمر ولا توجد به أى إصابات ولا ثمة أوراق تدل على شخصيته وتم نقل الجثة إلى مستشفى الخانكة العام.

تلقى المقدم أحمد الخولى رئيس مباحث مركز الخانكة، بلاغا من الأهالى بوجود جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية – دائرة المركز وانتقلت على الفور قوات الانقاذ النهرى.. وتم انتشال الجثة، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص فى العقد الثالث من العمر تقريبًا طوله حوالى 160 سم قمحى البشرة ذو شعر أسود ناعم ولحية خفيفة يرتدى بنطال جينز أسود وقميص أسود.. وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرة بها.. ولم يتعرف أحد على الجثة ولم يعثر معه على أى أوراق تفيد فى تحديد شخصيته، وتم نقل الجثة لمستشفى الخانكة المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وأخطرت الأدلة الجنائية لتصوير الجثة ورفع بصماتها والنشر بأوصافها.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5357 إدارى مركز الخانكة لسنة 2015.. وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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مصر 365