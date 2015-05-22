رئيس مجلس النواب العراقى: قوات إيرانية تتواجد فى بغداد

أكد رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى، إن هناك قوات إيرانية على الأرض فى العراق، موضحًا أن المجتمع الدولى لم يسهم كما يجب فى دعم بغداد.

وقال الجبورى فى حواره عبر فضائية "سكاى نيوز عربية"، إن العشائر تقاتل "داعش" بشراسة فى منطقة حديثة، ولكن لا يوجد موافقة رسمية على مشاركة الحشد الشعبى بالقتال ضد التنظيم.

وشدد رئيس مجلس النواب العراقى على ضرورة إعادة ترتيب صفوف العراقيين للانتصار على داعش، وكذلك ضرورة الإصلاح السياسى للانتصار على التنظيم.

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