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مجهولون يستولون على سيارة ملاكى من قائدها بالقليوبية تحت تهديد السلاح

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مجهولون يستولون على سيارة ملاكى من قائدها بالقليوبية تحت تهديد السلاح مجهولون يستولون على سيارة ملاكى من قائدها بالقليوبية تحت تهديد السلاح
تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها للقبض على 3 أشخاص مجهولين استولوا على سيارة ملاكى تحت تهديد السلاح من قائدها بطوخ.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر مدير الامن القليوبية إخطارا من المقدم صلاح عبد الفتاح رئيس مباحث طوخ بتلقيه بلاغا من مجدى عبد الغنى محمود، 30 سنة مندوب مبيعات، أنه حال قيادته لسيارته الخاصة رقم (5371 ق ص س)، ماركة ميتسوبيشى لانسر موديل 2009 سوداء اللون، اعترضت طريقه سيارة نفس النوع فضية اللون، وترجل منها ثلاثة أشخاص، واستولوا على سيارته تحت تهديد السلاح النارى وفروا هاربين.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وضبط الجناة، والسلاح المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19613 جنح مركز طوخ لسنة 2015.. وجارى العرض على النيابة العامة.

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مصر 365