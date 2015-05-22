تخصيص 55 مليون جنيه لإقامة 4 مدارس للتعليم الفني بمحافظة الوادى الجديد‎

قال اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد ان وزارة التعليم الفني وهيئة الابنية التعليمية قامت بتخصيص مبلغ 55 مليون جنيه من لاقامة 4 مدارس للتعليم الفنيوالفندقة بـ 3 مراكز بالمحافظة.

واضاف انه سيتم إدراج هذه المخصصات المالية خلال موزانة العام المقبل 2016 لاقامة 4 مدارس للتعليم الفني هي مدرسة الخارجة الفندقية بـ15 مليون جنيه – مدرسة بلاط الثانوية الزراعية بـ10 مليون جنيه – مدرسة باريس الثانوية الصناعية بـ10 مليون جنيه – مدرسة بلاط الثانوية الصناعية بـ10 مليون جنيه ” علي ان تخدل الخدمة 2017 .واضاف انه سيتم تخصيص 5 مليون جنيه لحفر 3 ابار جوفية لخدمة 3 مدارس هي الفرافرة الزراعية – باريس الزراعية – بلاط الزراعية .