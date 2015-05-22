أخبار عاجلة

هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تخصيص 55 مليون جنيه لإقامة 4 مدارس للتعليم الفني بمحافظة الوادى الجديد‎

Google+ Print
تخصيص 55 مليون جنيه لإقامة 4 مدارس للتعليم الفني بمحافظة الوادى الجديد‎ تخصيص 55 مليون جنيه لإقامة 4 مدارس للتعليم الفني بمحافظة الوادى الجديد‎

اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد

قال  اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد ان وزارة التعليم الفني وهيئة الابنية التعليمية قامت بتخصيص مبلغ 55 مليون جنيه من لاقامة 4 مدارس للتعليم الفنيوالفندقة  بـ 3 مراكز بالمحافظة.

واضاف انه سيتم إدراج هذه المخصصات المالية خلال موزانة العام المقبل 2016 لاقامة 4 مدارس للتعليم الفني هي  مدرسة الخارجة الفندقية بـ15 مليون جنيه – مدرسة بلاط الثانوية الزراعية بـ10 مليون جنيه – مدرسة باريس الثانوية الصناعية بـ10 مليون جنيه – مدرسة بلاط الثانوية الصناعية بـ10 مليون جنيه ” علي ان تخدل الخدمة 2017 .واضاف انه سيتم تخصيص 5 مليون جنيه لحفر 3 ابار جوفية  لخدمة 3 مدارس هي  الفرافرة الزراعية – باريس الزراعية – بلاط الزراعية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا