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ضبط 3 كيلوجرامات من الذهب والماس بحوزة راكب مصري بالمطار

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ضبط 3 كيلوجرامات من الذهب والماس بحوزة راكب مصري بالمطار ضبط 3 كيلوجرامات من الذهب والماس بحوزة راكب مصري بالمطار

أرشيفية

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة، محاولة راكب مصرى صاحب شركة للاستيراد تهريب 3 كجم مشغولات ذهبية وكمية من الألماس أخفاها على جسده وبين طيات ملابسه لدي عودته من دبي لتهريبها وبيعها في الأسواق المصرية وتحقيق مكاسب مادية.

وصرحت مصادر جمركية أن وردية الجمرك المعينة اشتبهت على صالة الخدمة المميزة بالمطار فى الراكب الذي وصل على الطائرة الإمارتية القادمة من دبى, وبتفتيشه, عثر على كميات كبيرة من الذهب تزيد على 3 كيلوجرامات ذهب وكمية من الألماس أخفاها علي جسده وبين طيات ملابسه لتضليل رجال الجمارك .

أمر أحمد حسن عبد المجيد وكيل وزارة المالية مدير الإدارة المركزية للجمارك بالمطار باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الراكب وعرضه على الجهات المختصة وحجز المضبوطات بوديعة الجمرك

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