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الخارجية تدين حادث القطيف بالسعودية: مصر تقف مع المملكة ضد الإرهاب

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الخارجية تدين حادث القطيف بالسعودية: مصر تقف مع المملكة ضد الإرهاب الخارجية تدين حادث القطيف بالسعودية: مصر تقف مع المملكة ضد الإرهاب
أعربت عن بالغ تعازيها فى ضحايا الحادث الإرهابى، الذى وقع اليوم الجمعة، فى مسجد الإمام على بن أبى طالب، بمحافظة القطيف بالمملكة العربية .

وأكد السفير بدر عبد العاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية فى بيان رسمى، وقوف مصر وتضامنها الكامل مع المملكة حكومة وشعبا، فى مواجهة الإرهاب الغاشم، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، وأن يلهم المولى عز وجل أسر الضحايا الصبر والسلوان.


>بالفيديو.. صحيفة سعودية تكشف تفاصيل التفجير الإرهابى داخل مسجد بالقطيف شرقى المملكة.. الرياض: الانتحارى دخل من الباب الذى لم يكن عليه حرس من الأهالى.. والتحقيقات: المنفذ سعودى وليس باكستانيا

بالفيديو.. 30 قتيلا وعشرات المصابين فى تفجير بمسجد للشيعة فى القطيف بالسعودية.. انتحارى يفجر نفسه أثناء صلاة الجمعة.. والداخلية السعودية: نباشر التحقيقات وسنعلن لاحقا التفاصيل

رواد مواقع التواصل يتداولون صورًا لتفجير مسجد للشيعة فى السعودية

تداول صورة الانتحارى مفجر مسجد الشيعة بالمنطقة الشرقية بالسعودية

شهود عيان لـ"رويترز": مقتل 30 شخصا فى تفجير مسجد للشيعة شرقى السعودية

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مصر 365

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