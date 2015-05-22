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بالصور.. نادى دكرنس يستعد للاحتفال بافتتاح النشاط الاجتماعى

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يستعد مجلس إدارة نادى دكرنس الرياضى بمحافظة الدقهلية لإقامة حفل تكريم قدامى الرياضيين ورموز الكرة بنادى دكرنس السابقين، بالإضافة الى تكريم لاعبى النادى لبقائهم فى الدورى الممتاز للسنة الثانية على التوالى، وذلك تزامنا مع افتتاح النادى الاجتماعى.

وأشار الدكتور هانى خليفة رئيس مجلس الادارة إلى ان النادى الاجتماعى يضم حمام سباحة جديدة ومطعم وسينما أطفال وحديقة للألعاب، كما أنهى كلا من أعضاء مجلس إدارة النادى والمتمثلة فى السيد مخيمر نائب الرئيس المستشار وليد الشناوى عضو مجلس الادارة والمشرف على الكورة ومحمد عوف المشرف على قطاع الناشئين ومحمود خالد المدير المالى ومدير المركز الإعلامى بالنادى كل الاستعدادات لخروج الحفل بالشكل اللائق.

نادى دكرنس الرياضى -اليوم السابع -5 -2015
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نادى دكرنس الرياضى

مدخل النادى الاجتماعى -اليوم السابع -5 -2015
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مدخل النادى الاجتماعى

النادى من الداخل -اليوم السابع -5 -2015
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النادى من الداخل

لحمام السباحة -اليوم السابع -5 -2015
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لحمام السباحة

جانب من حمام السباحة -اليوم السابع -5 -2015
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جانب من حمام السباحة


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