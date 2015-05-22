مدير العلاج الحر ببنى سويف يغادر المستشفى بعد إصابته فى حادث انقلاب سيارة

غادر اليوم الدكتور محمد عبد القادر، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببنى سويف، مستشفى بنى سويف العام، بعد استقرار حالته إثر إصابته بخلع فى الكتف عقب تعرضه لحادث انقلاب سيارة أجرة يستقلها على الطريق الصحراوى الشرقى.

وكان مدير العلاج يرافقه الدكتورة هبة صبرى، مسئول الفيروسات الكبدية بإدارة الطب الوقائى بالمديرية، يستقلان سيارة أجرة ميكروباص عائدين من حضور دورة تدريبية بمعهد ناصر بالقاهرة على مدى 3 أيام، وبعد بوابة حلوان بمترات، وبالقرب من مركز أطفيح مركز الصف بالجيزة، اختلت عجلة القيادة بيد سائق السيارة مما أدى إلى انقلابها ومصرع شخص، وتم نقله لمشرحة مستشفى العياط وإصابة آخرين من بينهم مدير العلاج الحر (خلع فى الكتف) ومسئولة الفيروسات (كدمات وجروح سطحية)، ونقلتهما سيارة الإسعاف إلى المستشفى العام، وغادرت الأخيرة المستشفى أمس عقب اطمئنانها على زميلها الذى قرر الأطباء احتجازه بعد إجراء الأشعة اللازمة للاطمئنان على عدم وجود كسور أخرى بجسمه.