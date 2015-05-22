رئيس جلوبال تريد: إستضافة مصر لـ «دافوس» 2016 يضاف لرصيد السيسي

أكدت رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال تريد ماترز للمؤتمرات والمعارض، نانسي المغربي، أن نجاح السيسي في إستضافة مصر إجتماع دافوس مايو المقبل أهم مكاسب مؤتمر دافوس الحالي الذى تستضيفة المملكة الأردنية الهاشمية في دورته المنعقدة بالبحر الميت.

وأضافت المغربي في تصريحات صحفية اليوم، أن تركيز الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم، على دور الشباب في صنع مستقبل الشعوب، مؤكدًا على ضرورة العمل على تقليل البطالة للإستفادة من طاقات الشباب يؤكد وعي وإهتمام القيادة السياسية بدور الشباب خلال المرحلة القادمة حيث أكدت علي أن الحاضر تصنعه الشعوب وحدها بما لديها من إرادة ووعى، مؤكدًا أن المستقبل ملك للشباب ولن يرسم معالمه أحد سواه من خلال طموحاته وقدراته، وأن تعزيز دور الشباب لم يعد من قبيل الترف وإنما أضحى ضرورة لا غنى عنها، لاسيما في الدول والمجتمعات، التي تضم نسبة كبيرة من الشباب بكل ما يمثلونه من أمل في المستقبل، وطاقة دافعة يتعين استثمارها وتوجيهها نحو الإطار الصحيح للاستفادة منها في دفع عجلة الإنتاج وإحداث التطور الحضاري والتنموي المنشود.

وأوضحت “المغربي” أهمية الدور الذي من المفترض أن يلعبه القطاع الخاص خلال المرحلة المقبله من خلق فرص عمل وزيادة معدلات التشغيل للحفاظ على الشباب واستثمار طاقاتهم، وكذا تفعيل دور مراكز الشباب ومراكز التدريب المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية والمملوكة لمؤسسات الدولة تلافيًا للتداعيات الناجمة عن إهمال هذا القطاع الحيوي من المجتمع، أخذًا في الاعتبار أن قسمًا كبيرًا من الشباب يجيدون استخدام وسائل التكنولوجيا والتواصل الإلكترونية الحديثة.

وأكدت “المغربي” أنه يتعين علي الجهات الرقابية ووسائل الإعلام بشتي أنواعها التكاتف والعمل على الحيلولة دون استغلال التكنولوجيا ووسائل التواصل الحديثة لنشر الأفكار المتطرفة ومنع انحرافها عن غايتها الحقيقية الرامية إلى نشر الثقافة والمعرفة وتحقيق التواصل البناء بين مختلف الشعوب والحضارات.