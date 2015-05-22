أخبار عاجلة

هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تفتيت المياه البيضاء بالفيمتو ليزر أفضل من الجراحات التقليدية

Google+ Print
تفتيت المياه البيضاء بالفيمتو ليزر أفضل من الجراحات التقليدية تفتيت المياه البيضاء بالفيمتو ليزر أفضل من الجراحات التقليدية
أكد الدكتور محمود إسماعيل أستاذ طب وجراحة العيون جامعة الأزهر، خلال المؤتمر الدولى لجراحات الفيمتو ليزر المنعقد حاليا بالقاهرة، أن استخدام تقنيات الفيمو ليزر لعلاج جراحات العيون - والتى بدا الاعتماد عليها فى السنوات الأخيرة - تعد طفرة طبية ووسيلة آمنة لعلاج مشاكل الإبصار.

ويوضح شارحا دور تلك التقنية فى مجال طب العيون، بأنه قديما كان الاعتماد على الوسائل الجراحية فقط فى علاج مشاكل وأمراض العيون، وهو ما كان يحمل فى طياته فرص أعلى لتعرض المرضى لبعض المضاعفات المصاحبة للجراحة.

ولكن فى السنوات الأخيرة وبعد الاكتشاف العالمى للعالم المصرى أحمد زويل (الفيمتوثانية) وهى الوحدة الزمنية التى مكنت الأطباء من الاستعانة بها فى العديد من العلاجات، وخاصة فى مجال طب العيون.

ومن هنا ظهرت تقنية الفيمتو ليزر، التى ساهمت فى علاج العديد من أمراض العيون ومشاكل الإبصار بكفاءة ودقة عالية وأهمها:
>- زراعة القرنية
>-علاج القرنية المخروطية.
>- تصحيح الإبصار

ويوضح أسماعيل أن المؤتمر يطرح إضافة رابعة للطرق العلاجية السابقة، وهى علاج المياه البيضاء بالفيمتو ليزر، وقد تم تطبيق تلك التقنية خلال العاميين السابقين فى ، وحققت نجاحا منقطع النظير ولا يقارن بالجراحات التقليدية والمعروفة لإزالة المياه البيضاء، فهى وسيلة أقل عنفا وأكثر سهولة وأعلى فى نسب نجاحها.

من جهتها أوضحت الدكتورة ميرفت الشبراوى أستاذ طب وجراحة العيون جامعة قناة السويس، خلال مؤتمر جراحات الفيمتو ليزر المنعقد بالقاهرة، أن الاعتماد على تقنية الفيمتو ليزر لعلاج المياه البيضاء، يعد الأحدث عالميا فى ما يخص مجال علاج وجراحات العيون.

وتعد مصر من الدول الرائدة فى استخدام تلك التقنيات، وتحقيق نسب نجاح تتساوى مع النسب العالمية.

وبسؤالها عن المستشفيات والمراكز الطبية التى بدأت بالفعل فى تطبيق تلك التقنية فى مصر، أوضحت ميرفت أن هناك عددا كبيرا من المراكز الطبية التى تعتمد على الفيمتو ليزر فى علاج المياه البيضاء بالعين، ولكن تنحصر جميعها فى محافظتى القاهرة والإسكندرية فقط، وفى انتظار بدأ تطبيقها بمراكز ومستشفيات العيون على مستوى الجمهورية.

وتضيف الشبراوى أن علاج المياه البيضاء بالعين كان يتم بشكل مختلف تماما قبل عقدين، وخلال تلك الفترة تطورت بشكل ملحوظ الوسائل العلاجية لهذا المرض، إلى أن وصلت فى العامين السابقين لطريقة تفتيت المياه بالفيمتو ليزر، وهو ما يعد طفرة حقيقة فى علاج هذا المرض.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»