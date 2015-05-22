تفتيت المياه البيضاء بالفيمتو ليزر أفضل من الجراحات التقليدية

أكد الدكتور محمود إسماعيل أستاذ طب وجراحة العيون جامعة الأزهر، خلال المؤتمر الدولى لجراحات الفيمتو ليزر المنعقد حاليا بالقاهرة، أن استخدام تقنيات الفيمو ليزر لعلاج جراحات العيون - والتى بدا الاعتماد عليها فى السنوات الأخيرة - تعد طفرة طبية ووسيلة آمنة لعلاج مشاكل الإبصار.

ويوضح شارحا دور تلك التقنية فى مجال طب العيون، بأنه قديما كان الاعتماد على الوسائل الجراحية فقط فى علاج مشاكل وأمراض العيون، وهو ما كان يحمل فى طياته فرص أعلى لتعرض المرضى لبعض المضاعفات المصاحبة للجراحة.

ولكن فى السنوات الأخيرة وبعد الاكتشاف العالمى للعالم المصرى أحمد زويل (الفيمتوثانية) وهى الوحدة الزمنية التى مكنت الأطباء من الاستعانة بها فى العديد من العلاجات، وخاصة فى مجال طب العيون.

ومن هنا ظهرت تقنية الفيمتو ليزر، التى ساهمت فى علاج العديد من أمراض العيون ومشاكل الإبصار بكفاءة ودقة عالية وأهمها:

>- زراعة القرنية

>-علاج القرنية المخروطية.

>- تصحيح الإبصار

ويوضح أسماعيل أن المؤتمر يطرح إضافة رابعة للطرق العلاجية السابقة، وهى علاج المياه البيضاء بالفيمتو ليزر، وقد تم تطبيق تلك التقنية خلال العاميين السابقين فى مصر، وحققت نجاحا منقطع النظير ولا يقارن بالجراحات التقليدية والمعروفة لإزالة المياه البيضاء، فهى وسيلة أقل عنفا وأكثر سهولة وأعلى فى نسب نجاحها.

من جهتها أوضحت الدكتورة ميرفت الشبراوى أستاذ طب وجراحة العيون جامعة قناة السويس، خلال مؤتمر جراحات الفيمتو ليزر المنعقد بالقاهرة، أن الاعتماد على تقنية الفيمتو ليزر لعلاج المياه البيضاء، يعد الأحدث عالميا فى ما يخص مجال علاج وجراحات العيون.

وتعد مصر من الدول الرائدة فى استخدام تلك التقنيات، وتحقيق نسب نجاح تتساوى مع النسب العالمية.

وبسؤالها عن المستشفيات والمراكز الطبية التى بدأت بالفعل فى تطبيق تلك التقنية فى مصر، أوضحت ميرفت أن هناك عددا كبيرا من المراكز الطبية التى تعتمد على الفيمتو ليزر فى علاج المياه البيضاء بالعين، ولكن تنحصر جميعها فى محافظتى القاهرة والإسكندرية فقط، وفى انتظار بدأ تطبيقها بمراكز ومستشفيات العيون على مستوى الجمهورية.

وتضيف الشبراوى أن علاج المياه البيضاء بالعين كان يتم بشكل مختلف تماما قبل عقدين، وخلال تلك الفترة تطورت بشكل ملحوظ الوسائل العلاجية لهذا المرض، إلى أن وصلت فى العامين السابقين لطريقة تفتيت المياه بالفيمتو ليزر، وهو ما يعد طفرة حقيقة فى علاج هذا المرض.