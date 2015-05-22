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مضغ اللبان يزيد إفراز اللعاب ويحمى أسنانك من التسوس

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مضغ اللبان يزيد إفراز اللعاب ويحمى أسنانك من التسوس مضغ اللبان يزيد إفراز اللعاب ويحمى أسنانك من التسوس
كثير من الأشخاص يعانون من تسوس الأسنان نتيجة أسباب وعوامل متعددة، ويساهم اللعاب على حماية الأسنان من التسوس، بما يحتويه من أنزيمات.

اللعاب ووظيفته


>قال الدكتور محمد عماد استشارى تجميل الأسنان وعضو الجمعية األامريكية لتجميل الأسنان، إن اللعاب عبارة عن مواد سائلة تحتوى على أنزيمات تقتل للبكتريا المسسببة للتسوس strepte socus nupans ، strepte socus virpvans كما يحتوى على أنزيمات تساعد على هضم الطعام , كما أن غسل الأسنان يزيل بقايا الطعام المتراكم على الأسنان.

جفاف الفم يجعل أسنانك أكثر عرضة للتسوس


>ويستكمل د. عماد قائلا " هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من جفاف بالفم والذى يحدث نتيجة انسداد الغدد اللعابية أو للشخص الذى يتنفس عن طريق الفم حيث يلاحظ أن معدل التسوس لديهم عالٍ".

ويتابع د. عماد قائلا " يساهم الإفراط فى تناول الحلويات والمشروبات الحمضية مثل الليمون والبرتقال لزيادة نسبة الحموضة باللعاب فتزيد نسبة التسوس.

أهمية اللبان وإفراز اللعاب


>وأضاف د. عماد: "يساهم مضغ اللبان فى زيادة إفراز اللعاب مما يقلل عملية التسوس كما يجب على الأشخاص الذين يعانون من قصور بالجيوب الأنفية علاجها حتى يمكن التنفس من الأنف وعدم الاعتماد فى التنفس على الفم لمنع عملية جفاف الفم xero stomia.

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مصر 365