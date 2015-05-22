توم فورد يقوم بتحريف مدهش في اللون هذا الصيف. ليكمل مجموعته الجذابة الجاهزة للتطبيق، مجموعة MAGNETIC METALLIC COLOR الجديدة تعمل على وتيرة تباين الضوء مع الظلام.

مستوحياً من الروك آند رول في فترة السبعينات، تطرح المجموعة ثلاث ثنائيات لونية جديدة محدودة الإصدار، تترافق مع لونين جديدن من ماسكارا Extreme Mascara ولونين جديدن من طلاء الأظافر.

ثنائية TOM FORD EYE COLOR DUO

يؤمن توم فورد بأن العيون هي محور الوجه وبأن العيون الجذابة الحادة قد تكمل المظهر. يقدم ثلاث ثنائيات جديدة من Eye Color Duos باسخدام تركيبة جديدة تأسر النور والصبغيات تماماً على العين بتطبيق مفعم بالأحاسيس وخال من العيوب.

لون Ripe Plum، Raw Jade و Crushed Indigo مأخوذة مباشرة من الطبيعة ولكنها مشبعة بالمعادن المركزة لابتكار تأثير محرّف للطبيعة. ثنائيات الظلال المتباينة للنور والظلام تخلق تأثيراً درامياً.

لون opaline المشبع باللؤلؤي الساطع، يمكن وضعه وحده لمظهر ساحر رقيق. أو كطبقة فوق اللون المعدني الغامق، فنحصل على المظهر الغامق، الدرامي المتقزح – مظهر مصقول للغاية ومتعدد الأبعاد.

توضع ظلال البودرة الهلامية الجافة للمسة نهائية صقيلة وناعمة أو مبلولة للمسة لونية نهائية جريئة.

TOM FORD MASCARA

عززي مظهر عيون توم فورد من خلال تركيز اللعب بدرجات لونية جذابة غامقة من خلال ماسكارا TOM FORD EXTREME MASCARA بلون Black Plum و Teal Intense. فرشاة مصممة خصيصاً، ممتلئة وكثيفة، تسمح للبودرة الكثيفة بالتركيبة الكريمية أن تدوم طوال اليوم دون التكتل أو التجعد، فتزيد من تأثير العيون الدرامي.

TOM FORD NAIL LACQUER

لإتمام المظهر، اختاري واحداً من اللونين الجديدين من طلاء الأظافر TOM FORD NAIL LACQUER بلون Black Jade و Indigo Night، أو Tom Ford classic، Bitter Bitch. ألوان طلاء الأظافر هذه إضافةً إلى Extreme Mascara تكشف عن طبقات مشابهة من الضوء والبريق التي تشبه التلألؤ متعدد الأبعاد.

ستتوفر مجموعة TOM FORD MAGNETIC METALLIC COLOR على كاونترات توم فورد بيوتي ابتداء من يونيو 2015.