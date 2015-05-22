"سيدتي نت" يكشف محتويات حقيبة جويل

مع اقتراب الإجازات الصيفية، تجهز السيدات لوازم التجميل والملابس للظهور بإطلالة رائعة في صور العطلة! ولمساعدة السيدات في الاستعداد لتلك الفترة المنتظرة من العام، تحدثنا إلى خبيرة التجميل الشهيرة ومقدمة برنامج "جويل"، النجمة جويل ماردينيان التي ستخبرنا عن أهم مستلزماتها لإجازة لا تنسى على الشاطئ.

فلنلق نظرة سريعة بداخل حقيبة جويل لنستكشف ما تصحبه معها من أجل التحرر من عيوب البشرة والتألق بنضارة وجمال طبيعي.

- للوجه: الجهاز الذي تختاره جويل لنضارة البشرة هو براون فيس، الجهاز الأول في العالم الذي يقوم بوظيفتي إزالة الشعر وفرشاة تنظيف الوجه في آن واحد. يقوم رأس إزالة الشعر الرفيع بإزالة حتى أصغر الشعرات غير المرئية لنتائج دقيقة للغاية في الحاجبين وفوق الشفتين والذقن، ويمنحك بشرة ناعمة ولامعة.

- للجسم: تنصح جويل آلة إزالة الشعر الأكثر تطوراً من براون، وهي الآلة المفضلة لدى جيسيكا ألبا - براون سيلك أبيل 9 سكين سبا، التي تمكنك من التحكم الكامل بمظهرك والاستمتاع بخيارات غير محدودة في عالم الأزياء. تساعد الآلة التي تعمل تحت الماء أو خارجه في إزالة شعرات أقصر بأربع مرات مما يزيله الشمع، لتنعم السيدات ببشرة صافية خالية من الشعر والعيوب لمدة تصل إلى 4 أسابيع - أينما كانت وجهتك في الإجازة. يمكن استعمال رأس فرشاة الجسم في الماء ويساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة والشعر النامي تحت الجلد، لنعومة وجمال مميز في الإجازة، وبشرة تليق بها السمرة الجميلة.

- للشعر: لا تستغني جويل عن جهاز براون ساتين هير 7 للشعر مع تقنية IONTEC وعن قبعة عريضة ملونة للشاطئ، فهي تحافظ على انسيابية الشعر ويمنع تشوشه بفضل ملايين الأيونات التي تنطلق من الفرشاة إلى الشعر سريعا ليستعيد لمعانه الطبيعي ووضعه المثالي لمكافحة الرطوبة أثناء التواجد على الشاطئ."

والآن أصبح الحصول على بشرة جميلة باستمرار أكثر بساطة من أي وقت مضى:

• وبفضل رأس جهاز براون سيلك أبيل 9، والذي يتميز بعرض أكثر بنسبة 40% وتقنية ملاقط Micro-Grip الجديدة، يصبح بالإمكان التقاط وإزالة شعرات أكثر في حركة واحدة، للحصول على نتائج أسرع وأكثر كفاءة.

• تتميز براون سيلك أبيل 9 بانحناء مبتكر ورأس قابل للدوران والتكيف مع انحناءات البشرة، مما يعني القدرة على إزالة شعرات أنعم وأقصر بأربع مرات من الشمع، لنعومة فائقة تدوم أربعة أسابيع.

• صممت براون سيلك أبيل 9 لتساعدك في أوقات انشغالك، ولهذا فهي مقاومة للماء بنسبة 100% ويمكن استعمالها أثناء الحمام لتجربة لطيفة في إزالة الشعر تحت الماء.