رئيس الأركان الكويتي يتوجه إلى مصر

توجّه رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، الفريق الركن محمد خالد الخضر، والوفد العسكري المرافق، الجمعة، إلى مصر، لحضور اجتماع رؤساء أركان الجيوش العربية، في 23 و24 مايو الجاري.

يذكر أن اجتماع رؤساء الأركان، سيعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، استكمالًا لاجتماعهم الأول في 22 إبريل الماضي تنفيذا لقرار القمة العربية في شرم الشيخ، والتي كلفت الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، بالتنسيق مع رئاسة القمة «مصر»، بدعوة رؤساء أركان القوات المسلحة للدول الأعضاء في الجامعة لدراسة جميع جوانب الموضوع، واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة.