مفاجأة.. تركيا تحاول تعطيل صفقة فوز نجيب ساويرس بقناة "يورونيوز" الإخبارية

علمت "اليوم السابع" أن الحكومة التركية دخلت على خط مزاحمة نجيب ساويرس، لإحباط صفقة قناة "يورنيوز" الإخبارية ، وكثفت ضغوطها لمنع إتمام الصفقة المهمة لصالح رجل الأعمال المصرى.

وأشارت المعلومات المؤكدة والمسربة من داخل مطبخ صنع القرار فى القناة الإخبارية الأشهر فى أوروبا، إلى أن الأتراك يمتلكون 14% من قيمة الأسهم بالقناة، ورجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس، يحاول شراء 30% من الأسهم وهو الأمر الذى أزعج الأتراك.

مخاوف تركيا من فوز نجيب ساويرس بالصفقة الأهم، مرجعه _ حسب مصادر مطلعة _ إلى أن القناة ستكون صوتا قويا معبرا عن الإرادة المصرية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن ثورة 30 يونيو، وحقيقة ما يحدث فى مصر، وتعرية موقف الجماعات المتطرفة وفى القلب منها جماعة الإخوان الإرهابية.

أيضا مخاوف تركيا، مبعثها قلق الإخوان من أن قناة يورونيوز فى حالة فوز ساويرس بالصفقة، ستكون منبرا مهما ومحوريا لمصر، فى مواجهة المنابر التركية، والجزيرة العامة، والجزيرة الإنجليزية، والوصول إلى المواطن الأوروبى بسهولة ويسر، لما تتمتع به القناة من انتشار واسع، ومصداقية كبيرة، تؤثر فى الرأى العام، ودوائر صنع القرار.

وتبذل الحكومة التركية جهودا مضنية، لتعطيل الصفقة، وتتهم رجل الأعمال المصرى ساويرس بأنه فى المعسكر المناوئ لحلفائها جماعة الإخوان، وداعم للنظام الحالى المعبر عن ثورة 30 يونيو.

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