انتشال جثة غارقه لطالب والبحث عن اخرى جنوب المنيا

تمكن أهالي قرية برطباط بمركز مغاغة شمال المنيا، من إنتشال جثة طالب غارقه بترعة البحر اليوسفي أثناء الإستحمام، فيما تبحث قوات الإنقاذ النهري عن جثة فلاح غرق بترعة الديروطية بمركز ملوي، جنوب المحافظة.

تلقي مدير أمن المنيا، اللواء محمد الهلباوي، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مغاغة، بتلقيه بلاغًا من نبيل محمد عبد العظيم، 43 سنة فلاح، ومقيم بقرية برطباط بدائرة المركز، بغرق أبنه أدهم نبيل، 16 سنة طالب، أثناء إستحمامه بالمجري المائي لترعة البحر اليوسفي، وتعذر إنتشال جثته ولم يتهم أحدًا بالتسبب في غرقه، وبعد مرور يوم تمكن الأهالي من إنتشال الجثه، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بإن سبب الوفاة أسفكيسا الغرق، ولاتوجد شبهة جنائية، وكلف إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وحرر محضر برقم 2393 لسنة 2015 إداري مركز شرطة مغاغة.

في ذات الشأن، تلقي مأمور قسم شرطة ملوي، بلاغًا من بركات عبد العال محمد، 82 سنة بالمعاش، ومقيم ببندر ملوي، بغرق حفيده ياسين جمال بركات، 18 سنة فلاح، ومقيم ببندر ملوي أثناء إستحمامه بترعة الديروطية، وتعذر إنتشال الجثة، وتم تكليف قسم الإنقاذ النهري بموالاة البحث عن جثة المذكور بالمجري المائي للترعة، ، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات، وحرر محضر برقم 6662 لسنة 2015 إداري قسم شرطة ملوي.