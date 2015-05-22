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رويدا المحروقي عارضة أزياء في عرض منى المنصوري

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رويدا المحروقي عارضة أزياء في عرض منى المنصوري رويدا المحروقي عارضة أزياء في عرض منى المنصوري

الخميس 21-05-2015 19:47

استقبلت عاصمة الأناقة بيروت ليل أمس في مجمّع السان جورج السياحي عدداً من مصممي الأزياء اللبنانيين والعرب، من بينهم المصمّمة الإماراتية منى المنصوري التي أدهشت الحضور بتصاميم فريدة تُحاكي بألوانها فصل الصيف.
استطاعت المنصوري بفساتين السهرة والزفاف، التي تنوّعت ما بين الطويل والقصير، وتميّزت بقصّة ملكية لافتة، أن تسرق عدسات الكاميرات وانتباه الحضور الذي لم يستطع أن يشيح بنظره خوفاً من أن يفوته مشهد من المشاهد الرائعة.
نذكر من الحضور من الفنانات: إلهام شاهين وميرفت أمين وغادة رجب والإعلامية بوسي شلبي. وحضرت أيضاً الفنانة الإماراتية رويدا المحروقي، التي قدّمت بدورها في نهاية العرض فستاناّ فخماً باللون الأسود، على وقع أنغام أغنية الحلم العربي التي أرادت المنصوري أن تحارب بها فكرة العنصرية والتعصّب وأن تشدّد على أهمية الأمّة العربية.

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سيدتي

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