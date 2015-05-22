النجمات تشُع أناقة في حفل amfAR الخيري!

مساء أمس، كما في كلّ عام، على هامش مهرجان "كان" السينمائيّ حفل amfAR، الذي يُعنى بجمع التبرّعات لصالح الأبحاث الخاصّة بمرض الإيدز. وكما في كلّ عام، اختارت النجمات لحضور هذا الحفل إطلالات مُبهرة، كانت الأجمل حتى الآن في الأسبوع السينمائي؛ وكلّ واحدة منهنّ اختارت دار أزياء مُعيّنة وتصميماً يحبس الأنفاس.

ولعلّ الأكثر تألقاً، مساء أمس، كانت عارضة الأزياء Kendall Jenner بفستانها البنفسجيّ ذي التصميم الشبابيّ من Calvin Klein، والذي تميّز بتنّورته الكبيرة وقماشه المُرهف. وكانت باهرة إطلالة عارضة الأزياء السمراء Chanel Iman في فستان من Zuhair Murad، حيث بدت إحدى أجمل ما رأينا على سجّادة amfAR لعام 2015. الممثلة البريطانية Sienna Miller بدت مُشرقة في فستانها البرّاق من Ralph Lauren، وكذلك Karlie Kloss في فستانها من Tom Ford. أما عارضتا الأزياء Adriana Lima وIsabeli Fontana فقد ظهرتا غاية في الجاذبية بفضل فستانيهما السوداوين اللذين اختاراهما مع شقّ طويل فوق الساق. من جانبها، خطفت Irina Shyak جميع الأنظار بفستانها الأخضر من Versace. الممثلة Eva Longoria اختارت فستاناً بتصميم ناعم، وباللون الأزرق من Georges Hobeika، بينما اختارت الممثلة الفرنسية Marion Cotillard اللون الأخضر القوي على فستان من Jean Paul Gaultier، إلا أنّه لم يُناسبها، فبدت فيه غير أنيقة. Rita Ora اختارت فستاناً أحمر اللون من Marchesa، فيما اعتمدت Michelle Rodriguez نفس اللون، لكن على فستان من Romona Keveza.

جمعنا لك اليوم أبرز إطلالات حفل amfAR الخيريّ السنوي، فشاهديها، واختاري منها الإطلالات التي نالت إعجابك، والأخرى التي خيّبت ظنك.

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