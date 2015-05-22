"ريتشارد ميل" للساعات تفتتح بوتيك جديد في باريس

اختارت شركة "ريتشارد ميل" Richard Mille أن تكرّم زبائنها الإناث عن طريق فتح بوتيك جديد في قلب واحدٍ من أرقى وأعرق الشوارع في باريس، والمعروف لاحتوائه على العديد من صالات المعارض الفنية والمقاهي الأنيقة والمحلات الفاخرة.

وبالتالي سوف يصبح 17 أفينيو ماتينيون المكان الجديد لبوتيك "ريتشارد ميل" Richard Mille وبمساحة 200 م2، ذو طابعٍ دافئ وجمالٍ حسي.

في معرض الساعات المميز هذا والذي صمم من قبل ميلاني مونسيرون، القوة والمرونة والأداء التقني هي الصفات التي تنطبق عادةً على الساعات ولذلك فهي موجودةٌ في كل تصميمٍ من ديكور البوتيك، مما يشكّل إطار العرض المثالي لجمال المرأة ولساعات ريتشارد ميل.

هنا، يندمج كل شيء لخلق أجواء حالمة رقيقة ومليئة بالعواطف. الخطوط المنحنية للأسقف والجدران تخلق تبايناً مع الصلابة الباردة للمعدن. وعلّقت علب العرض المصنوعة من خشب الأبنوس ماكاسار على الزجاج المكسور. الإضاءة الباردة لمنطقة الساعات تتفاعل مع الضوء المائل المنعكس عن الزجاج المحفور والخشب الدافئ. يتألق هذا التفاعل المتقن في الصالون الخاص، حيث تكمّل الرقة الحريرية لمعدن صوفي مالبرانش ذو اللون القشدي جدران القبو المذهل والذي يحتوي على 60 قارورة نبيذ عتيقة رائعة ومجموعة نادرة من السيجار، مما يعطي الزائر شعوراً رائعاً وكأنه في منزله.

هذه المجموعة الغنية من التباينات تعزز طريقة عرض مايصل إلى 40 طرازاً للرجال والنساء، من الساعات الرياضية والساعات عالية الأداء للمجموعة النسائية الجديدة والإصدارات المحدودة.

هنا في الدائرة 8 من باريس، على بُعد مجرد خطوات من الشانزليزيه، يتجلى سحر ساعات "ريتشارد ميل" Richard Mille حقاً.

بوتيك ريتشارد ميل الجديد سيكون مفتوحاً من الاثنين إلى السبت، من 10.30 صباحاً وحتى 5.00 مساءً.