أسماء المقبولين فى مسابقة الوظائف بميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط أسماء الناجحين فى المسابقة المعلن عنها بهيئة ميناء دمياط تحت رقم ( 2 ) لسنة 2014 .

والوظائف هى: وظيفة (قائد قاطرة بحرية ثالث) والفائز بها يحيى عبد المعز السيد وهدان وهانى سمير يحى الخولى ومحمد عبد السلام يوسف محمد ربيع ومحمد نصار فراج السيد.

وظيفة (مهندس مدنى ثالث) والفائز بها إبراهيم السيد عطية السيد المليجى وعلى عاطف على عبد العزيز على و جمال محمود احمد محمد.

وظيفة (مهندس ميكانيكا ثالث) والفائز بها هانى محمد حجازى و محمد المتولى بدير محمد العيوطى.

وظيفة (فنى بحرى رابع) والفائز بها محمد فرج الله سعد عبد العال وعبد الرازق عبد الرازق محمد أبو النور وخالد إبراهيم على عصوص وإسلام فيصل احمد احمد.

وظيفة (فنى كهرباء رابع-( والفائز بها زغلول عبد الفتاح أمام و احمد محمد حسن قطب.

وظيفة (فنى ميكانيكى بحرى رابع (والفائز بها - على رياض محمود الديب و مصطفى عادل على رمضان الفقى وأسامة جمال إبراهيم عبد السلام.

(وظيفة كهربائى مساعد( والفائز بها عبده وفيق عبد الفتاح الحديدى و حمادة دياب أبو عاصى وايمن السيد إسماعيل محمد.

وظيفة (ميكانيكى مساعد ( خالد عبد الحميد عبد الله عبد الحميد وخالد رضوان عزازى متولى وجمال عبدا لناصر الدسوقى على صالح و احمد عبد الرحمن على الشافعى.

وظيفة (عامل رباط سفن( الفائز بها احمد محمد عبد القادر مصطفى و محمد نشات على محمدواحمد سعد شحاتةمحمدومعتز محمد السيد عبده

وظيفة (بحرى مساعد( والمقبول فيها على عفيفى على محمد ومحمد فؤاد السيد الديب وممدوح إبراهيم حسب الله

وظيفة (عامل خدمات )والفائز بها بكر السيد سليمان جلال ومحب سمير إبراهيم عبدا لعال.

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