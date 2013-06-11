أخبار عاجلة

صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ أسيوط: 1200 جمعية أهلية بالمحافظة تحتاج للتواصل وتنسيق الجهود

Google+ Print
محافظ أسيوط: 1200 جمعية أهلية بالمحافظة تحتاج للتواصل وتنسيق الجهود محافظ أسيوط: 1200 جمعية أهلية بالمحافظة تحتاج للتواصل وتنسيق الجهود

استقبل الدكتور يحيى كشك، محافظ أسيوط، حاتم خاطر رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ووفدًا من الجمعيات الأهلية الفاعلة يضمد شريف عصمت عبد المجيد عضو مجلس إدارة جمعية الأورمان، وفى حضور الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة أسيوط، وجمال آدم سكرتير عام المحافظة، وممدوح مرسى السكرتير المساعد، ومصطفى أبو غدير وكيل وزارة الشئون الاجتماعية، ومحمود قنديل العضو المنتدب لمؤسسة الخير، ومحمد فراج مدير فرع المؤسسة بأسيوط.

وناقش المحافظ، خلال اللقاء، كيفية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى فى المحافظة، وتنسيق جهود الجمعيات الأهلية العاملة فى مجالات الخدمة العامة لتحقيق أكبر فائدة مرجوة، باعتبار المجتمع المدنى شريكاً أساسياً فى التنمية المجتمعية.

وأشار المحافظ إلى أن أسيوط بها 1200 جمعية أهلية تحتاج إلى تواصل فعلى وحقيقى لتنسيق العمل فيما بينها، لتفادى أي تداخل فى خطط العمل، ومنع تكرار مجال عمل معين فى أكثر من جمعية، منوهاً عن أن مؤسسات مصر الخير والأورمان فى أسيوط من أكثر المؤسسات فاعلية فى المجتمع، وقدمتا العديد من الخدمات والمساعدات للأسر الأكثر احتياجا فى المحافظة، ولم يكن عملهما قاصرا على قطاع بعينه أو مجال واحد، وإنما تعددت مجالات خدمتهما لقضايا المجتمع وتنمية أبنائه خاصة فى القرى والمراكز الفقيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر