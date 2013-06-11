محافظ أسيوط: 1200 جمعية أهلية بالمحافظة تحتاج للتواصل وتنسيق الجهود

استقبل الدكتور يحيى كشك، محافظ أسيوط، حاتم خاطر رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ووفدًا من الجمعيات الأهلية الفاعلة يضمد شريف عصمت عبد المجيد عضو مجلس إدارة جمعية الأورمان، وفى حضور الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة أسيوط، وجمال آدم سكرتير عام المحافظة، وممدوح مرسى السكرتير المساعد، ومصطفى أبو غدير وكيل وزارة الشئون الاجتماعية، ومحمود قنديل العضو المنتدب لمؤسسة مصر الخير، ومحمد فراج مدير فرع المؤسسة بأسيوط.

وناقش المحافظ، خلال اللقاء، كيفية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى فى المحافظة، وتنسيق جهود الجمعيات الأهلية العاملة فى مجالات الخدمة العامة لتحقيق أكبر فائدة مرجوة، باعتبار المجتمع المدنى شريكاً أساسياً فى التنمية المجتمعية.

وأشار المحافظ إلى أن أسيوط بها 1200 جمعية أهلية تحتاج إلى تواصل فعلى وحقيقى لتنسيق العمل فيما بينها، لتفادى أي تداخل فى خطط العمل، ومنع تكرار مجال عمل معين فى أكثر من جمعية، منوهاً عن أن مؤسسات مصر الخير والأورمان فى أسيوط من أكثر المؤسسات فاعلية فى المجتمع، وقدمتا العديد من الخدمات والمساعدات للأسر الأكثر احتياجا فى المحافظة، ولم يكن عملهما قاصرا على قطاع بعينه أو مجال واحد، وإنما تعددت مجالات خدمتهما لقضايا المجتمع وتنمية أبنائه خاصة فى القرى والمراكز الفقيرة.