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القبض على راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 137 ألف جنيه إلى الكويت

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القبض على راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 137 ألف جنيه إلى الكويت القبض على راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 137 ألف جنيه إلى الكويت
ألقت سلطات مطار القاهرة اليوم الجمعة القبض على راكب حاول تهريب 137 ألف جنيه داخل حقيبته لدى سفره إلى الكويت، مخالفا قانون انتقال النقد المصرى بصحبة الركاب وتم مصادرة المضبوطات وتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة.

وصرح اللواء " أيمن عبدالفتاح " مدير إدارة التأمين: أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط الكويتية رقم 542 والمتجهة إلى الكويت اشتبه الرائد " أحمد الشيخ " مشرف تأمين صالة السفر فى حقيبة الراكب " س . ا " مندوب مبيعات، حيث أظهر جهاز فحص الحقائب بالأشعة وجود أجسام معتمة بداخلها وأمام المقدم " خالد منصور " رئيس وردية الشرطة تم فتح حقيبة الراكب وتم العثور على 137 ألف جنيه بداخلها مخالفا قانون إنتقال النقد المصرى الذى يسمح بإصطحاب الراكب 5 آلاف جنيه.

وأمر اللواء " طارق فتحى " مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بمنح الراكب حقه القانونى 5 آلاف جنيه ومصادرة باقى الأموال وتحرير محضر له وإحالته لنيابة الأموال العامة.

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مصر 365