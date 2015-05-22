رئيس الإمارات يقرر الافراج عن قطريين ادينا بالإساءة لبلاده

قرر رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الافراج عنشخصين قطريين صدر بحقهما حكم من محكمة أمن الدولة بالحبس.

وكانت المحكمة الإماراتية قد قضت يوم الاثنين الماضى بالحبس على المتهمين بتهم "نشر معلومات وأخبار وبيانات وإشاعات وصور على مواقع إلكترونية وموقع التواصل الاجتماعى بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة رموز الإمارات ".

وقالت وكالة أنباء الإمارات مساء اليوم الجمعة أن "قرار الإفراج عن المواطنين القطريين الاثنين يأتى تأكيدا على حرص دولة الامارات على توطيد العلاقات الأخوية الوثيقة التى تجمع بين قيادتى وشعبى البلدين الشقيقين".

يشار الى أن القطريين المحكوم عليهما فى الإمارات هما محمود الجيدة الذى تم توقيفه منذ أكثر من عام وحكم عليه بالسجن 7 سنوات، وحمد الحمادى الذى حكمت عليه المحكمة قبل أيام بالسجن 10 سنوات .

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