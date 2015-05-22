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نانسي عجرم في حالة عشق

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نانسي عجرم في حالة عشق نانسي عجرم في حالة عشق

الجمعة 22-05-2015 16:00

تقوم المغنية اللبنانية نانسي عجرم قريباً بتسجيل تتر مسلسل "حالة عشق" الذي تقوم ببطولته الممثلة مي عز الدين، على أن يُعرض في شهر رمضان المقبل.
كتب كلمات الـ"تتر" أيمن بهجت قمر، ويُلحنه وليد سعد، فيما سيكون التوزيع الموسيقي لأحمد إبراهيم.
وكانت نانسي قد غنّت من قبل عدداً من تترات الأعمال المصرية مثل مسلسل "سماره" لغادة عبد الرازق، ومن قبله مسلسل "ابن الأرندلي" للنجم يحيى الفخراني.
وبذلك يُشارك عدد من المطربين العرب في تترات الأعمال التلفزيونية المصرية في هذا العام، حيث يُغنّي وائل جسّار تتر مسلسل "أريد رجلاً"، من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن ألحان مدين، ومن توزيع عادل حقي. ويغنّي صابر الرباعي تتر مسلسل "ذهاب وعودة" للممثل المصري أحمد السقا.

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سيدتي