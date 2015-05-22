هذه هي كلمات أغنية مادلين مطر "من هنا ورايح"

بعد غياب لعام ونصف عن إصدار أي عمل جديد، تطلق الفنانة مادلين مطر الليلة أغنيتها الجديدة "من هنا ورايح" في برنامج "مذيع العرب" الذي تحل عليه ضيفة. الأغنية من كلمات كلمات ايهاب عبدو والحان تامر عاشور وتوزيع هاني يعقوب.

وقد حصلت "سيدتي نت" على كلام الأغنية كاملة، وتؤدي مادلين الأغنية للمرة الأولى على المسرح.

انت ف حالات وحالات محتاج حاجات علشان ترجع لعقلك

انت ملكش مثيل وف التمثيل دا ما فيش يا حبيبي زيك

واحترت خلاص أنا فيك نويت أخليك ح تلف حوالين نفسك

مش عايزة أسمعلك صوت وليا شروط علشان أنا أرضى عنك

من هنا ورايح تيجي تسمعني كلمتي ح تمشي لو على رقبتي مش ح تني كلام

من هنا ورايح تشوفني تدارى حاسب مني أصلي بتلكك على غلطة معاك

من هنا ورايح ان ما وريتك ان ما فرجتك ان ما خليتك انت قد هواك

من هنا ورايح قصرو خلصني اللي كان عندي قلته من بدري وانت حر سلام

بتلف كتير وتدور وعايشلي ف دور دا كبير عليك مش قدك

بتألف ليه وتطير من غير تفكير بتقول كلام من عندك

من هنا ورايح تيجي تسمعني كلمتي ح تمشي لو على رقبتي مش ح تني كلام

من هنا ورايح تشوفني تدارى حاسب مني أصلي بتلكك على غلطة معاك

من هنا ورايح ان ما وريتك ان ما فرجتك ان ما خليتك انت قد هواك

من هنا ورايح قصرو خلصني اللي كان عندي قلته من بدري وانت حر سلام

انت حر سلام