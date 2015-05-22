بالفيديو: فان ديزل يغني "Habits" لصديقه الراحل بول ووكر

برغم أنّ الممثل الشهير Paul Walker توفي في نوفمبر 2013، فإنّ الوقت لم يكن كافياً بالنسبة إلى صديقه الممثل Vin Diesel كي يتخطى هذا الجرح ويتابع حياته بشكل طبيعي.

فمرّة أخرى، وجّه Diesel تحيّة موسيقيّة إلى روح Paul بفيديو نشره عبر صفحته الرسمية على Facebook، وهو يغني "Habits Stay High" مصحوباً بصوت البيانو.

واللافت في الفيديو، الذي يُظهر لقطات للثنائي معاً في أماكن مختلفة، صوت Paul الحزين أثناء الغناء.

وأرفق الممثل الفيديو بتعلق كتب فيه:" الأمر مستمرّ أكثر من أيّ وقت مضى".

يُذكر أنّ هذه ليست المرة الأولى التي يغنّي فيها Vin Diesel من أجل صديقه الراحل Paul Walker. ففي أبريل الماضي، غنّى ديزل أغنية "See You Again"، التي كانت الأغنية الترويجية لفيلم Fast & Furious 7.

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