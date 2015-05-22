باراك أوباما يتربّع على عرش تويتر ويدخل موسوعة "غينيس"

سجّل الرئيس الأمريكي Barack Obama رقماً قياسياً في موسوعة غينيس، بعد أن وصل عدد متابعيه عبر حسابه الجديد على Twitter إلى مليون متابع، في أقلّ من 5 ساعات.

وبلغ عدد متابعي حساب Obama الجديد عبر موقع التغريدات الشهير @potus مليون متابع في أقلّ من 5 ساعات.

واستطاع الرئيس هزيمة النجم الأمريكي Robert Downey المعروف الذي كان قد وصل عدد متابعيه إلى مليون متابع، في غضون 23 ساعة و22 دقيقة، وكان ذلك في شهر أبريل 2014.

وفي أول تغريدة له عبر حسابه الجديد على Twitter، أشار Obama لمتابعيه إلى أنّه لم يرد في ذهنه أن يدشّنه إلا بعد مرور 6 سنوات على رئاسته لأمريكا.

يذكر أن الرئيس Barack Obama يملك حساباً آخر على Twitter دشّنه قبل حساب @potus، ويحمل اسم @BarakObama، وقارب عدد متابعيه الـ60 مليون متابع، وأنشأه قبل 8 أعوام.

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