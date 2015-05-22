بالفيديو: ماذا قالت ريهام سعيد عن إقامة حفلات مشبوهة في منزلها؟

تحدّثت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن حقيقة ما يتردد عن إقامة حفلات للسكر والخمور في منزلها، قائلة أثناء حلولها ضيفة على الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامجها "مصارحة حرة"، إنها حتى لو كانت تقيم حفلات فيها شرب في منزلها فهي حرّة، لأنها لا تضرّ أحداً، وأكدت أنّها تدعم الحريّة الشخصيّة قائلة "من يريد أن يخلع ملابسه فليفعل، ومن يريد احتساء الخمر فليشرب، فليفعل كل شخص ما يشاء طالما أنه لا يؤذي أحداً".

ولفتت ريهام إلى إنها سبق وحصلت على حكم ضد من روّج لهذا الكلام من قبل، مؤكّده أن الأمر لا يمت إلى الحقيقة بصلة وأن لديها أولاد لا يجوز أن يسمعوا بأمور كهذه.

وتطرقت ريهام سعيد للحديث عن سبب اعتزالها التمثيل قائلة إنها وجدت أن الفن بدأ يسير في منحنى لا تستطيع أن تسير فيه، كما أن إنتاج الأعمال أصبح اقل بشكل كبير، والقنوات الفضائية أصبحت تعزف عن شراء المسلسلات، كما تولّدت فتن عديدة في مصر فقررت أن تنسحب من مجال التمثيل كله.

وعن اتهام ريهام بالتمثيل في برنامجها "صبايا الخير"، وبأن انفعالاتها ليست حقيقية وأداءها مبالغ فيه، ردت قائلة "لو أنّ فنانة بحجم غادة عبد الرازق وموهبتها شاهدت طفلاً يبكي في الواقع وبكت هل نقول إنها تمثل؟". وأوضحت أن الموهوب في التمثيل على الشاشة يفشل في التمثيل في الواقع.

ونفت ريهام في سياق الحلقة قيامها بأي عمليات تجميل في حياتها مؤكدة أن وجهها لم يتغير منذ سنوات طويلة.

وحدثت مشادة بسيطة بينها وبين مقدمة البرنامج حيث اتهمتها ريهام بأنها لا تفهم معنى السؤال الذي تسأله، ودار نقاش بين المذيعتين أشبه بحوار طرشان، انتهى بجدال من نوع آخر على مواقع التواصل الاجتماعي، عن المستوى الخطير من الانحدار الذي وصل إليه الإعلام العربي.

ريهام سعيد ترد على اتهامها بإقامة حفلات مشبوهة في منزلها