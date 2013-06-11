50.6% نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر

اعتمد الدكتور عزت سعد، محافظ الأقصر، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة، بنسبة نجاح بلغت 50.6%.

وقال خضرى على أحمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إن إجمالى عدد المتقدمين للامتحان 13 ألفا و298 طالبا وطالبة بالإدارات التعليمية السبعة، نجح منهم 6724 ورسب 6574 بنسبة 50،6%.

وأضاف أن الطالب أحمد عبد المعز فهمى من مدرسة الأقباط الإعدادية بالأقصر حصل على المركز الأول بمجموع 299.75 درجة، وفى المركز الثانى جاءت الطالبة الزهراء محمد راجح من مدرسة عمر بن الخطاب بمنطقة الكرنك بالأقصر بمجموع 299.5 درجة، وفى المركز الثالث الطالبة آلاء حسنى محمد من مدرسة إسنا الإعدادية بنات بمجموع 299.5 درجة، والرابعة الزهراء بخيت محمود من مدرسة عمر بن الخطاب بالكرنك بمجموع 299.25 درجة، وفى المركز الخامس مادونا جمال وصفى من مدرسة إسنا الإعدادية بنات بمجموع 299.25 درجة، وفى المركز السادس جاء الطالب مينا فيكتور فوزى من مدرسة السلام الخاصة عربى بمجموع 299 درجة، وفى المركز السابع سارة محمود أحمد من مدرسة إسنا الإعدادية بنات بمجموع 299 درجة، وفى المركز الثامن غادة حسان حلمى من مدرسة الضبعية الإعدادية بنات بإدارة القرنة بمجموع 299 درجة، وفى المركز التاسع وليد صلاح أحمد من مدرسة فصول السلام بقرية النجوع بإسنا بمجموع 299 درجة، وفى المركز العاشر غادة عبد الباسط محمد من مدرسة كيمان المطاعنة بمجموع 299.5 درجة.