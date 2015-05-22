بالفيديو: في حادثة غريبة مجهول ينتحل شخصية محمد سامي ويسيء إلى هيفا

تلقى برنامج "حضرة المواطن" الذي يعرض على قناة "العاصمة" ويقدمه الاعلامي المصري سيد علي، اتصالاً هاتفياً من شخص ادّعى أنّه المخرج المصري الشهير محمد سامي، وظهرت صورته على الشاشة على اعتبار أنه المتصل.

وأثناء المكالمة انتقد سامي كليبات العري ووصفها بأنها ظاهرة خليعة تجتاح المجتمع، وأعاد الانفلات الاخلاقي الموجود في المجتمع إلى هذه الكليبات، منتقداً كليب المغنية اللبنانية هيفا وهبي "بوس الواوا" الذي مضى أكثر من عشر سنوات على إطلاقه، معتبراً أن هذه الاغنية فتحت المجال للعري وأوصلتنا لأن يتم عمل أغنية "سيب ايدي" للمغنية المغمورة سلمى الفولي.

ورداً على ما قاله مقدم البرنامج حول أن معظم الكليبات التي يتم تصويرها في لبنان يكون البلاتوه فيها هو غرفة النوم والسرير، قال سامي إنه بالفعل أمر مخيف، مشدداً على أنّه لا يجوز أن نربي أبناءنا في هذه الأجواء.

المكالمة بمجملها نفاها محمد سامي قائلاً إن الشخص المتصل انتحل اسمه، وكان هدفه التجريح وأكد أنه لم يجر أي اتصال بهذه القناة على الإطلاق، وقال سامي عبر فيس بوك:" لما القناة المحترمة ده تنزل صوره ليا علي التلفزيون وتكتب عليها تصريحات واللي بيتكلم معاهم علي التليفون واحد تاني أصلا !!! فالمواقع المحترمة تكتب كلامه عن لساني برضه يبقي ساعتها العيب علي الحمار اللي عمل كده فالمحطة ولا علي الحمير اللي مسمعوش المكالمة في المواقع ؟!!! في كل الحالات أنا ضد اللي إتقال و بحب بوس الواوا جدا على فكره".

شاهدوا الاتصال المزعوم من محمد سامي